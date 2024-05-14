ЛДПР отправила гуманитарный груз для пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгороде

14 мая в Москве активисты ЛДПР направили гуманитарную помощь для жителей Белгорода, пострадавших от обстрелов ВСУ.

С самого утра партийцы собрали полные тележки продуктов в одном из московских гипермаркетов. Активисты партии купили всё самое необходимое по запросу самих белгородцев, сформировав взрослые и детские продуктовые наборы. В 300 взрослых наборов вошли сахар, чай, тушёнка, гречневая крупа, сайра, подсолнечное масло, сгущёнка, макароны, паштеты, печенье, вода и влажные салфетки. Партийцы позаботились и о самых маленьких белгородцах, собрав 200 наборов с детскими смесями для кормления, кашами быстрого приготовления, пюре и соками. После этого несколько грузовых автомобилей с продуктами отправились в Белгород.

Ранее Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что волонтёры ЛДПР с первого дня трагедии оказывают помощь всем пострадавшим от обстрела. С 12 мая на месте работает координатор регионального отделения партии Евгений Дрёмов. Сразу же после случившегося партийцы доставили пострадавшим белгородцам воду, чай и тёплые вещи. Гумпомощь жителям Белгорода направили и региональные отделения Липецкой и Орловской областей. Сегодня вторая партия необходимых продуктов отправилась из Москвы.

«Наше отделение и наши волонтёры уже на месте. Сегодня выходит вторая партия гуманитарного груза. Но всё это не вернёт тех, кто погиб. Поэтому нужно делать всё возможное и невозможное для перехвата самых опасных ракет. И для скорейшего победного завершения СВО», – сказал Леонид Слуцкий.

ЛДПР всегда помогает россиянам, пострадавшим от террористических атак и ракетных обстрелов в прифронтовых регионах. Эта трагедия не стала исключением.

«Сегодня команда ЛДПР Москвы приняла участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Белгорода. Мы подготовили порядка 500 продуктовых наборов, в том числе детских. Выражаем поддержку жителям Белгорода, пострадавшим от взрывов и обстрелов. Сегодня наш транспорт уедет и доставит всё, что за моей спиной. Данный груз встретит Белгородское отделение партии ЛДПР и распределит по нуждающимся в городе», – сказал и.о. руководителя Московского городского отделения Роман Крастелёв.

Кроме того, Роман созвонился по видеосвязи с руководителем Белгородского отделения ЛДПР Евгением Дрёмовым, высказал слова поддержки и пообещал скорейшую доставку гуманитарного груза в Белгород. В ответ Евгений передал благодарность лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому и пообещал, что лично встретит гумпомощь и проконтролирует её доставку всем пострадавшим.