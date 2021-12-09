В Севастополе восстановили поврежденный газопровод

Без газа оставались около 500 абонентов

В Севастополе вечером 8 декабря был отключен газ в селах Терновка и Родное из-за аварии на трубе высокого давления при производстве земляных работ. Сегодня, 9 декабря, ведется поэтапный пуск газа абонентам, сообщает пресс-служба правительства города.

В результате остановки работы котельной от центрального теплоснабжения отключены были 10 объектов. Всего от газоснабжения отключенными оказались 469 абонентов

«В 11:30 завершены восстановительные работы повреждённого газопровода в с.Терновка», — сообщили в пресс-службе.

Восстановительные работы начались сегодня в 08:00.

Ольга Сурикова