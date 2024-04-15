В Севастополе воспитатель детсада решила заняться инвестициями и перевела более 2 млн рублей мошенникам

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи хищений денег граждан дистанционными мошенниками.

Недавно 43-летняя воспитатель детского сада, получив заманчивое предложение о получении дохода в ходе общения через мессенджер, поверила обещаниям незнакомца и, для «инвестирования проекта» в течение двух недель перевела мошенникам счета более двух миллионов рублей.

Еще один мужчина пострадал, когда поверил незнакомцам и перевел деньги на «безопасный счет». Пенсионера лишился 80 тысяч рублей. При этом потерпевший знал о данном виде мошенничества, но, застигнутый врасплох неожиданным звонком афериста, необдуманно выполнил его требования, сообщили в пресс-службе полиции города.

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Ольга Сурикова