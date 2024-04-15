Муж Елены Блиновской ушел на СВО

Как утверждают источники, муж королевы марафонов Елены Блиновской — Алексей Блиновский принял решение принять участие в СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться добиться освобождения супруги из СИЗО.

Ситуация у супругов Блиновских близка к безвыходной: большая часть их бизнес-империи разрушена, у них серьезные долги. Блиновский владел 12 компаниями, но три из них уже находятся на стадии ликвидации, у еще одной фирмы началась процедура банкротства. «Из-за проблем с семейными счетами и огромными долгами он испытывает серьезные финансовые трудности», поэтому решил отправиться на фронт.

Напомним, Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов. За 2019-2021 годы блогер не уплатила налоги на 918 миллионов рублей.

Ольга Сурикова