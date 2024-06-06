В Кемерово трамвай на скорости врезался в другой трамвай

Авария в Кемерово произошла рано утром на Логовом шоссе. По предварительным данным, у трамвая, следующего по маршруту №10, произошел отказ тормозной системы, в результате чего вагон набрал огромную скорость. В итоге в повороте у трамвая оторвало двери, и оттуда вылетели два человека.

Спустя некоторое время трамвай влетел в другой вагон.

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Сообщается о 77 пострадавших, из них 7 детей. 1 пассажир погиб.

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Водитель Александра рассказала, что причиной аварии стали неисправные тормоза. Ее трамвай уже несколько раз ломался в последние месяцы и отправлялся в депо на ремонт. Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов признал, что трамваи в городе изношены на 80-90%, некоторым из них уже около 40 лет.

Ольга Сурикова

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