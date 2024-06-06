Поймали двух мужчин, готовивших теракт в храме

Суд вынес обвинительный приговор двоим жителям Симферополя, готовившим теракт в православном храме.

Установлено, что двое приятелей 1990 и 1994 г.р., являясь приверженцами неоязыческого вероисповедания, придерживаясь радикальных взглядов, основанных на принципе нетерпимости к иным религиям, решили совершить теракт.

Местом взрыва была определена территория религиозной организации «Православный приход храма Иконы Божией Матери «Путеводительница» г. Симферополя Республики Крым Симферопольской и Крымской Епархии.

Как отметили в спецслужбе, один из мужчин яростно убеждал свое окружение, что христианство нужно истребить и устроить нескольких акций террористического характера, и если после этого не поступит никакой реакции, то «Крымский альянс язычников», к которому он себя относит, будет продолжать свою преступную деятельность, пока все христиане не «вымрут» либо не примут язычество. Он разработал план преступления и предложил приятелю, который полностью разделял его взгляды, собрать взрывное устройство.

Мужчины приобрели аммиачную селитру и алюминиевый порошок, из которых изготовили смесевое бризантное взрывчатое вещество, а также незаконно приобрели электродетонатор ЭД-8Ж, относящийся к взрывным устройствам.

Накануне теракта приятели были задержаны сотрудниками ФСБ. Южный окружной военный суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 14 и 12 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.