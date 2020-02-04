«Севастопольские мамы» подарили фронтовичке телевизор

Представители СРОО «Севастопольские мамы» подарили 99-летней фронтовичке телевизор.

Анна Александровна Жарая скоро отметит свой столетний юбилей, она живет одна, заботится о ней сиделка.

В один из визитов, Анна Александровна попросила у гостей, севатопольских мам о помощи – купить ей подгузники и достать, установить в квартире хоть какой-нибудь телевизор.

На призыв общественников собрать деньги на подарок ветерану, люди откликнулись сразу. В течение нескольких дней на счет поступали добровольные пожертвования. Кто 100, кто 200, кто 300 рублей пересылал на покупку телевизора. Не прошло и недели, как нужная сумма была собрана севастопольцами.

Глава организации Елена Голубева отметила, что в Севастополе очень много отзывчивых людей. Она поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу и помог приобрести телевизор для Анны Александровны. Елена Голубева уверена, что ветераны Великой Отечественной войны нуждаются в особом внимании, и нынешнее поколение, живущие в мире, подаренном дедами и прадедами, способно обеспечить этим людям достойную старость.

Теперь, Анна Александровна, имеет возможность видеть мир на телевизионном экране, смотреть любимые фильмы и передачи, в том числе о встречах ветеранов с представителями департаментов и депутатских партий. Но главное, 9 мая она увидит трансляцию Парада Победы.

По материалам пресс-службы СРОО «Севастопольские мамы» (и фото)