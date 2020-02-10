В Севастополе военнослужащего осудили за приобретение наркотиков

В Севастополе офицер осужден за приобретение и хранение наркотиков.

Военнослужащий войсковой части 64018 ЧФ 9 июля через сеть «Интернет» приобрел у незнакомца наркотическое средство — производное N-метилэфедрона и пиролидиновалерофеноп («а-PVP») и оплатил 1800 рублей через электронный кошелек.

После этого, по полученным координатам в лесном массиве он достал подготовленное для него наркотическое средство массой 0,48 гр. Затем его задержали сотрудники военной полиции.

Мужчина полностью признал себя виновным в совершении вышеуказанных противоправных действий и раскаялся в содеянном. По окончании предварительного следствия он был уволен из Вооруженных Сил

Российской Федерации.

Офицеру назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

По материалам СК РФ по Черноморскому флоту

Фото: inbusiness.kz