«Севастопольские мамы» проводят бесплатные юридические консультации

СРОО «Севастопольские мамы» оказывают юридическую помощь тем, кто не имеет возможности оплатить услуги коммерческим фирмам. Программа работает уже более двух лет. За 2019 год юристы общественной организации провели 174 консультации.

Основные вопросы, с которыми обращались граждане – это условия и порядок распоряжения средствами МСК, льготы многодетным и другим категориям социально-незащищенных лиц, вопросы наследования и раздела имущества, порядок выплаты алиментов и других обязательств. Также юристы помогали обратившимся гражданам в составлении жалоб в прокуратуру и другие инстанции. Также и организацией «Севастопольские мамы» юристами для прокуратуры города были составлены жалобы о незаконных поборах в школах и детских садах, о ненадлежащем исполнении условий содержания в ДОУ Севастополя, которые не остались без внимания и безответными со стороны работников юстиции.

По материалам пресс-службы СРОО «Севастопольские мамы»