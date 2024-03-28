КамАЗ с прицепом влетел в жилой дом в Любимовке

ДТП в поселке Любимовка произошло 27 марта в 20:20.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 51-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом, в районе дома 128 на ул. Федоровской, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением ТС и врезался в забор и столб, далее продолжил движение по инерции и врезался в жилой дом, после чего опрокинулся.

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В результате ДТП водитель грузовика не пострадал. Признаков опьянения у водителя не установлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Житель дома в Любимовке, в который влетел грузовик, рассказал о моменте ДТП в комментариях телеканалу «Легендарный 24»: «Слышал только сильный удар».

Ольга Сурикова