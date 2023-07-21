В Севастополе водителей шумного транспорта будут штрафовать

И не только в Севастополе. Госдума приняла в первом чтении закон, согласно которому водителей шумных авто или мотоциклов будут штрафовать.

Размер штрафов будет определяться регионами самостоятельно в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя — в диапазоне от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Фиксировать превышения уровня шума планируют шумомерами, совмещенными с фото- или видеокамерами. Кроме того, предусматривается возможность задержания транспортного средства с демонтированными или модифицированными глушителями.

Напомним, в Севастополе определили 20 мест для передвижных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.