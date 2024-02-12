В Севастополе накануне произошло тройное ДТП с переворотом 

В Севастополе в воскресенье, 11 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

На трассе «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, при повороте налево не уступил дорогу Volkswagen, что привело к столкновению.

После удара Volkswagen влетел в Ладу. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась.

В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими проводится проверка, устанавливаются причины аварии.

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Ольга Сурикова