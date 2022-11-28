В Севастополе вновь продлен «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил действие в городе высокого («желтого») уровня террористической опасности еще на 15 суток до 12 декабря.
Губернатор принял данное решение на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
Гражданам при этом рекомендуется:
Всегда контролировать ситуацию вокруг себя, а при обнаружении забытых вещей сообщать в службы безопасности, полицию. Случайно узнав о готовящемся теракте, также предавать информацию в правоохранительные органы.
Аналогичные действия должны бить и при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.
Во всех перечисленных случаях:
— не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный предмет;
— зафиксировать время обнаружения предмета;
— постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
— обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Контактные телефоны:
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Служба-112): 112 (круглосуточно).
Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.