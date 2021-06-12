Через Севастопольскую бухту в День России перебросят мост

Ожидается грандиозное шоу

В Севастополе в День России впервые пройдет уникальное свето-пиротехническое шоу. Оно расскажет об истории Севастополя и Крыма и будет сопровождаться музыкальными произведениями разных эпох, передает пресс-служба правительства города.

Концепция шоу, как отмечается, заключена в двух словах – «Соединяя берега». Благодаря пиротехническим эффектам, импровизированный мост соединит берега Севастопольской бухты. По задумке организаторов, этот мост станет «символом единства прошлого, будущего и настоящего, объединения людей разных поколений».

«Свето-пиротехническое шоу в Севастополе – действительно масштабный художественный проект и важное культурное событие для города. Для реализации сложного замысла мы пригласили лучших российских художников и пиротехников, которые создают невероятное по красоте и сложности шоу», – отметила директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец.

Начнется представление с водно-лазерного шоу. Пожарно-спасательные суда создадут водяную завесу высотой до 15 метров. На ее поверхности зрители увидят узнаваемые образы Легендарного Севастополя. Лазерное шоу будет сопровождаться фрагментами музыкальных произведений, услышать которые можно будет на набережной у памятника Затопленным кораблям.

Далее организаторы обещают не просто фейерверк, а настоящий пиро-музыкальный спектакль с сюжетом и драматургией. Каждый эффект можно будет увидеть только один раз.

«Существует целая технология создания современного пиротехнического шоу. В основе всего должна быть интересная идея, затем к ней тщательно подбирается музыка, которая ложится в основу драматургии показа. Пиродизайнеры планируют и «создают» свое шоу заранее в специальных программах визуализации, подбирая калибр, тип и цвет каждого пиротехнического изделия, программируя его раскрытие в воздухе в такт каждому музыкальному акценту», – рассказал представитель организатора шоу Олег Долгов, добавив, что подготовкой они занимались несколько месяцев.

Свето-пиротехническое шоу начнётся в 22:00. Также будет организована трансляция на сайтах pyrotec.ru и stv92.ru.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя