В Севастополе вечером 5 октября была сбита женщина-пешеход на улице Пожарова

В Севастополе в в субботу, 5 октября, в ДТП пострадала женщина.
Как сообщили в пресс-службе полиции Севастополя, после 9 часов вечера 68-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot, в районе дома № 9 на улице Пожарова, сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
По результатам освидетельствования установлено, что водитель был трезв, сообщили в ведомстве.
Напомним, в Севастополе в конце августа также вечером в районе площади 50 лет СССР, водитель сбил женщину, которая решила перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Он полученных травм она скончалась в больнице.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба полиции Севастополя