Сколько в Севастополе не хватает учителей

Итак, в Севастополе накануне все смогли поздравить любимых учителей с их профессиональным праздником, высказать слова благодарности и рассказать о радостях их работы.

А сегодня «Севкор» поделится информацией, полученной от департамента образования, о нехватке педагогов в Севастополе.

На сегодняшний день в школах города имеются вакансии для 154 педагогических работников.

Наиболее востребованы учителя начальных классов, математики, истории и химии.

Потребность в учителях младших классов, руководители школ закрывают внутренними резервами, силами работающих учителей школы.

Что касается студентов-целевиков, то по направлению «Педагогическое образование» в СевГУ сейчас обучается 44 человека.

В департаменте подчеркнули, что ликвидация дефицита педагогических кадров происходит за счет привлечения к работе студентов педагогических ВУЗов и колледжей с 3 курсов, а также путем перераспределения педагогической нагрузки.

Также отмечено, что наблюдается динамика увеличения числа молодых специалистов, которые трудоустраиваются в школы Севастополя.

Так в этом учебном году впервые к работе в школах приступили 94 молодых специалиста. В 2023-2024 учебном году на работу в школы пришли 64 человека, в 2022 — 2023 учебном году — 49 человек.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова