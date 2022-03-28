Городское хозяйство Происшествия

В Севастополе вандалы изрисовали отремонтированный подземный переход

28-03-2022
Комментариев нет

Жители требуют найти виновников

В Севастополе завершается ремонт подземного перехода на проспекте Генерала Острякова. Однако жители города уже в нем обнаружили уродующие внешний вид стен надписи черной и белой краской. 

Ремонтные работы в подземном переходе еще продолжаются, однако часть из них теперь придется повторить, чтобы закрасить надписи. Фото возмущенные горожане выложили в группе «Подслушано в Севастополе» соцсети Вконтакте.

В обсуждениях участники группы требовали найти виновников и заставить не только смыть свои художества, но еще и отработать на благо города.

Ольга Сурикова
Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.