В Севастополе вандалы изрисовали отремонтированный подземный переход

Жители требуют найти виновников

В Севастополе завершается ремонт подземного перехода на проспекте Генерала Острякова. Однако жители города уже в нем обнаружили уродующие внешний вид стен надписи черной и белой краской.

Ремонтные работы в подземном переходе еще продолжаются, однако часть из них теперь придется повторить, чтобы закрасить надписи. Фото возмущенные горожане выложили в группе «Подслушано в Севастополе» соцсети Вконтакте.

В обсуждениях участники группы требовали найти виновников и заставить не только смыть свои художества, но еще и отработать на благо города.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com