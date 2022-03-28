Март попрощается с Севастополем солнечными днями

В Севастополе на этой неделе будет солнечная, но ветренная погода.

Сегодня, 28 марта, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +9…+11°.

Во вторник, 29 марта, переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +14…+16°.

В среду, 30 марта, переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +14…+16°.

В четверг, 31 марта, температура ночью будет подниматься до +10°, днем до +16°.

Ветер южный 9-14 м/с.

В пятницу и субботу ветер усилится до 17-18 м/с, температура днем будет +17…+18°.

В воскресенье, 3 апреля, ожидается уже дождь.

Ольга Сурикова

Фото: Юрий Югансон