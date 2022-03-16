В Севастополе в районе Максимовой дачи произошло смертельное ДТП

Водитель не справился с управлением

В Севастополе на улице Капитана Торопкина, в районе Максимовой дачи, водитель потерял управление и врезался в бетонное ограждение. Он получил травмы несовместимые с жизнь.

Авария произошла 15 марта около двенадцати часов ночи.

«В районе улицы Капитана Торопкина выбрал небезопасную скорость движения и потерял контроль над управлением автомобилем. Он выехал за пределы проезжей части дороги вправо, где осуществил наезд на препятствие (бетонное ограждение)», —сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина

Уточняется, что водитель скончался на месте происшествия.

Напомним, недавно на улице Правды в ДТП погиб водитель, который ранее угнал автомобиль «Chery Tiggo».

Ольга Сурикова