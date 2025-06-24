В доме на Крестовского незаконно достроили два этажа: инвесторы остались без 20 млн рублей

️В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у граждан свыше 20 млн рублей при реконструкции жилого дома.

В мошенничестве в особо крупном размере обвиняются два соучредителя ООО «Авангард» и 60-летняя местная жительница.

По версии следствия, в 2016 году соучредители ООО «Авангард» договорились со старшей по дому № 45 по ул. Крестовского о его капитальном ремонте и реконструкции. Дом являлся двухэтажным и состоял из 8 квартир. Женщина убедила своих соседей в возможности бесплатно выполнить его ремонт, разрешив коммерсантам распоряжаться достроенными помещениями. Свою квартиру она предоставила в качестве офиса. Соучастники подыскали семерых граждан, которые вложились в строительство.

Однако работы проводились без разрешительных документов. Реконструированный жилой дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Построенный двухуровневый мансардный этаж с 10-ю новыми квартирами подлежит сносу по вступившему в законную силу решению суда.

«В соответствии со вступившим в законную силу решением суда здание, в котором достроен двухуровневый мансардный этаж с 10-ю новыми квартирами, не может быть сохранено в реконструированном виде.», — так уточнили в прокуратуре Севастополя невозможность введения в эксплуатацию дома в таком виде.

Инвесторы остались без денег и без квартир. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Инвесторы не могут распоряжаться приобретенными помещениями, денежные средства им не возвращены.

Объекты недвижимости обвиняемых и членов их семей арестованы.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя