В Севастополе в ДТП пострадали четыре человека

LADA выехала на стречку

В Севастополе вечером 1 ноября на спуске к Инкерману произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек.

Фото последствий аварии выложили очевидцы в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП».

В пресс-службе городского УМВД нашему изданию сообщили, что на автодороге Севастополь-Бахчисарай-Севастополь водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем LADA GRANTA, на правом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем NISSAN.

«В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя транспортных средств и 2 пассажира автомобиля NISSAN. Все они были доставлены в городскую больницу, от госпитализации отказались», — уточнила замначальника пресс-службы УМВД в Севастополе Мария Нажа.

Напомним, на днях женщина-водитель устроила ДТП, в котором пострадала ее двухлетняя дочь.

Ольга Сурикова