В Севастополе в ДТП пострадала женщина

В Севастополе в тройном ДТП пострадала пассажирка автомобиля.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 8:30 в районе дома № 150 на улице Генерала Мельника 51-летний водитель автомобиля Audi неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ЗАЗ.

От удара автомобиль ЗАЗ столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП 50-летняя женщина пассажир ЗАЗа получила травмы и была доставлена в больницу.

Участники ДТП находились в трезвом состоянии.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя