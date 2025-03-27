В Севастополе в ДТП пострадала женщина

В Севастополе в тройном ДТП пострадала пассажирка автомобиля.
По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 8:30 в районе дома № 150 на улице Генерала Мельника 51-летний водитель автомобиля Audi неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ЗАЗ.
От удара автомобиль ЗАЗ столкнулся с автомобилем Hyundai.
В результате ДТП 50-летняя женщина пассажир ЗАЗа получила травмы и была доставлена в больницу.
Участники ДТП находились в трезвом состоянии.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя