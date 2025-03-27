В Севастополе постоялец начал громить гостиницу

В Севастополе постояльца гостиницы задержали за неадекватное поведение

Вечером в Росгвардию поступил сигнал тревога с одного из отелей. Администратор отеля рассказала, что у них агрессивный постоялец ходил по отелю и ломился в двери номеров, нанося по ним удары кулаком. Мужчина к моменту прибытия наряда успел повредить 4 двери. Он был в пьяном состоянии и на замечания и просьбы успокоиться– не реагировал.

Прибывшая на место группа задержания вневедомственной охраны обнаружили нарушителя общественного порядка на одном из этажей.

Росгвардейцы доставили 39-летнего задержанного в ОМВД России по Гагаринскому району. По данному факту проводится проверка.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю