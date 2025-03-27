Четверо севастопольских пенсионеров перевели мошенникам 7,5 млн рублей

Телефонные мошенники получили от севастопольских пенсионеров почти 7,5 млн рублей

Пострадали двое мужчин и две женщины в возрасте от 70 до 78 лет.

Всё по старой схеме – «Защита банковского счёта». Позвонили мошенники, представились «сотрудником службы безопасности банка, сотрудником ФСБ и представителем ЦБ РФ», напугали проверками причастности к финансированию ВСУ и попытками неизвестных похитить сбережения.

Перепуганные пенсионеры сбегали к банкоматам и перечислили аферистам в общей сложности почти 7,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai