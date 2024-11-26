В Севастополе в ДТП на улице Пожарова пострадала девушка-водитель

Сегодня ночью в Севастополе произошло ДТП, которое не обошлось без пострадавших.
По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня чуть за полночь в районе дома 1Б по улице Пожарова 20-летняя девушка-водитель автомобиля ВАЗ на правом закруглении дороги потеряла контроль над управлением, слетела с проезжей части и врезалась в столб.
Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшей сотрудниками полиции проводится проверка.
Напомним, в Севастополе на улице Пожарова часто происходят ДТП. В одном из них погиб мотоциклист.
Ольга Сурикова