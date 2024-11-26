Сегодня в Гагаринском районе Севастополя пройдут антитеррористические учения

26 ноября на территории Гагаринского района Севастополя пройдут антитеррористические учения.

Будут отработаны вопросы межведомственного взаимодействия при реагировании на угрозы террористического характера, а также проверена готовность сил и средств, привлекаемых к участию в мероприятиях по пресечению терактов, минимизации и ликвидации их возможных последствий.

В районе бухт Казачья и Камышовая будут установлены временные посты дорожно-патрульной службы, а также будет осуществляться передвижение специальной и военной техники.

Фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий категорически запрещены🍂

Просьба соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, пользоваться информацией из официальных источников, призвали в правительстве Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: Фото пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по РК

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