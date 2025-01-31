В Севастополе в ДТП на улице Котовского пострадали два человека

В Севастополе на улице Котовского произошла серьезная авария, которая обернулась затрудненным движением по направлению в сторону железнодорожного вокзала.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 30 января в 18:30 в районе дома 45 по улице Котовского, произошло столкновение автомобиля ВАЗ, под управлением 39-летнего водителя, с автомобилем Honda, под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его 44-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

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Ольга Сурикова