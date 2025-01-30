В Севастополе в ДТП на Индустриальной пострадал трехлетний ребенок

В Севастополе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей и трое взрослых.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 29 января в 19:50 в районе дома 12 на улице Индустриальной 29-летний водитель автомобиля Лада Приора неправильно выбрал безопасную дистанцию и врезался в Mercedes, которым управляла 39-летняя женщина-водитель.

После чего иномарка продолжила движение и столкнулась с автомобилем Nissan под управлением 47-летнего водителя.

В ДИП различные травмы получили: водитель и 3-летний мальчик-пассажир автомобиля Mercedes, 29-летний пассажир автомобиля Лада Приора, два пассажира-девушки автомобиля Nissan 13 и 26 лет. Все пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу.

Проводится проверка.

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Ольга Сурикова