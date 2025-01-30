В Севастополе можно обучить бесплатно ребенка плаванию

В Севастополе идет набор детей в школу обучения плаванию «Золотая рыбка»

Занятия бесплатные, по ускоренной программе 12-часового обучения для детей с 5 до 10 лет, а также ребят с особенностями в развитии от 7 до 15 лет.

Где проходят занятия:

Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Инкермане

Записать ребенка в школу можно по телефону +7 (978) 524-31-24 в будние дни с 8:00 до 16:00.

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Ольга Сурикова