В Севастополе в доме очередной «ждуньи» появился флаг России и зазвучал гимн РФ

В Telegram-канале «Севастополь. Смерш» выложено видео с оправданием Валентины Приходченко за размещение у себя дома флага соседнего государства, а также аналогичный символ был размещен на автомобиле.

«Я не хотела этим задеть чьи-то чувства. Это было спонтанное решение, не хотела никого обидеть», — заявила женщина.

В мессенджере уточняется, что Валентина прибыла в наш город из Мариуполя.

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Ольга Сурикова