Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам

В некоторых городах России толпы мусульман перекрыли улицы — Ислам сегодня празднует священный для них праздник Ураза-байрам.
В крупных городах пришлось перекрыть улицы, начались перебои в работе общественного транспорта и другие проблемы с транспортной инфраструктурой:
Например, в Новосибирске верующие пришли к мечети, которая находится рядом с жилой многоэтажкой. В результате скопления мусульман, жители домов не смогли выехать на своих машинах из дворов;
➖ В Санкт-Петербурге верующие скопились вблизи центральных станций метро. По данным местных пабликов, давка наблюдалась на станциях Пионерскую, Горьковскую, Выборгскую и Сенную Площадь, а некоторые и вовсе были закрыты на вход;
➖ В Москве департамент транспорта предупредил об ограничениях входа и выхода на станции, расположенные вблизи мечети. По различным оценкам, у Соборной мечети собралось более 100 тысяч мусульман.
Ольга Сурикова