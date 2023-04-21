Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам

В некоторых городах России толпы мусульман перекрыли улицы — Ислам сегодня празднует священный для них праздник Ураза-байрам.

В крупных городах пришлось перекрыть улицы, начались перебои в работе общественного транспорта и другие проблемы с транспортной инфраструктурой:

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Например, в Новосибирске верующие пришли к мечети, которая находится рядом с жилой многоэтажкой. В результате скопления мусульман, жители домов не смогли выехать на своих машинах из дворов;

➖ В Санкт-Петербурге верующие скопились вблизи центральных станций метро. По данным местных пабликов, давка наблюдалась на станциях Пионерскую, Горьковскую, Выборгскую и Сенную Площадь, а некоторые и вовсе были закрыты на вход;

➖ В Москве департамент транспорта предупредил об ограничениях входа и выхода на станции, расположенные вблизи мечети. По различным оценкам, у Соборной мечети собралось более 100 тысяч мусульман.

Ольга Сурикова