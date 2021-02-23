В Севастополе сгорела химчистка

Площадь пожара составила 150 кв.м

В Севастополе в Гагаринском районе сгорела химчистка. Пожар начался утром 22 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе.

Сообщение о пожаре в районе улицы Рыбаков поступило от очевидцев в 9.45.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 6 пожарно-спасательной части, по одному отделению 1-й и 2-й пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и опергруппа ЦУКС.

По прибытии спасателями было установлено, что горят складские помещения, предназначенные для химчистки и сушки ковров.

Пожар быстро удалось локализовать, а также эвакуировать из задымленного помещения один газовый баллон. Уже в 10 часов 15 минут открытое горение было ликвидировано, в 12 часов 6 минут последовала полная ликвидация последствий пожара. Его площадь составила 150 квадратных метров.

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Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Ольга Сурикова