В Севастополе уже вывезено около 600 тонн загрязненного мазутом грунта

В Севастополе 25 октября очищали береговую черту на пляжах «Золотой», «Инжир», «Голубая бухта», вывозили мешки с загрязненным грунтом с пляжей «Яшмовый», «Царский», «Каравелла», «Парк Победы».

За этот день вывезли 3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено уже 592,534 тонны грунта, говорится в оперативной сводке правительства города.

Сегодня спасатели и волонтеры работают в районе Балаклавы.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 5 птиц.

Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Работает единый чат волонтеров (https://t.me/sevastopol_vmeste) — официальный чат взаимопомощи в Севастополе. Здесь можно записаться на уборку берега, узнать, как бесплатно получить средства защиты, и получить всю необходимую информацию.

Читайте также: В Севастополе за 23 января вывезли рекордное количество загрязненного мазутом грунта

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя