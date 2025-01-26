Парк «Тайган» в Крыму спас до 50% птиц, пострадавших от разлива мазута

Парк «Тайган» в Крыму спас половину птиц, оказавшихся в мазуте после разлива в Керченском проливе. При этом мировой опыт говорит, что обычно выживает менее 10%, рассказал директор парка Олег Зубков, пишет ТАСС.

«Около 50%, — ответил он на вопрос о том, какая часть поступающих птиц выжила, — мировой опыт говорит, что выживает до 10%, но только в том случае, если быстро выпускать обратно в природу. Если держать птиц в зоопарке в тепле, бактерии размножаются, и с этим ничего не сделаешь. Птица — вольная, морская, в искусственной среде не живет».

Сейчас в парке содержится около 500 птиц. Их привозят сюда со всей территории Крыма.

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Ольга Сурикова