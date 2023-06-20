У затонувшего «Титаника» пропала подводная лодка «Титан» с богатыми туристами

В Атлантическом океане ищут пропавшую туристическую подлодку, которая шла к «Титанику». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на береговую охрану США, которая проводит поисково-спасательную операцию.

Подводный аппарат OceanGate «Титан» — единственная в мире подводная лодка на пять человек, способная добраться до места крушения «Титаника», которое находится на глубине 2,4 мили под поверхностью моря.

По некоторым сведениям, путешествие на этой лодке стоит около 10,5 млн рублей. Предположительно, на борту — британский миллиардер Хэмиш Харди.

Кислорода у экипажа остается на несколько десятков часов. Спасение на такой глубине маловероятно, у ВМС нет даже средств для поиска в такой ситуации. При этом субмарина с туристами на борту больше суток не выходит на связь.

Пароход «Титаник» затонул в ходе первого плавания в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в северной части Атлантического океана, в сотнях километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту было более 2,2 тысячи человек, погибли от 1,5 до 1,6 тысячи человек.

Ольга Сурикова

Фото: официальный сайт компании OceanGate Expedition