В Севастополе увеличили зарплаты водителям скорой помощи

В Севастополе нашли способ, как бороться с текучкой кадров в скорой помощи.

Сегодня в ходе заседания правительства города было принято решение о прибавке к зарплате водителям скорой помощи в размере 5 тысяч рублей с 1 июля. С учетом вычета налога они будут дополнительно получать 4300 рублей.

В ходе обсуждения было отмечено, что зарплата молодых водителей без учета стажа «совершенно неконкурентная», выплата должна «немножко» изменить ситуацию. С

В правительстве уточняется, что зарплата у молодых водителей — 35-37 тысяч. У тех, кто опытнее, зарплата выше: 60-70 тысяч. Также в планах с 1 января добавить еще как минимум столько же, а затем в бюджете следующего года предусмотреть, чтобы молодые специалисты получали на руки хотя бы 50 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова

Фото: Скорая помощь Севастополя