В Севастополе пройдет общегородской субботник

Во всех районах Севастополя 23 апреля пройдет общегородской субботник. Он начнется в 10 утра. Присоединиться к уборке территорий может любой желающий.

Жители Ленинского района будут убирать на участке за Архитектурно-строительным техникумом в районе улицы Крестьянской; на участке по улице Портовой в районе дома № 13; на улице Портовой (Троллейбусный спуск) напротив шиномонтажа; на участке в районе дома № 13А по проспекту Генерала Острякова; на улице Карантинной, пляж БТК (Мартынова бухта); в зеленой зоне в районе дома № 2А по улице Капитанской; на участке за библиотекой им. Льва Толстого; возле памятника Матросу и солдату в районе улицы Капитанской.

В Нахимовском районе присоединиться к субботнику можно в Ушаковой балке; в зеленой зоне в районе школы № 18 по адресу Курортная , 1; на пустыре в районе улицы Комсомольской (балка Доковая); на земельном участке в районе школы № 18, за МФЦ, в районе дома № 1 по ул. Надеждинцев; в районе ул. Генерала Жидилова, на территории в районе памятника «Морякам 114 батареи»; в зеленой зоне по улице Брестской напротив дома №20; на территории в районе дома №38 по улице Актюбинской (Сельскохозяйственная ярмарка); в зеленой зоне за детским садом №128 (Дельфинчик); в зеленой зоне по улице Семипалатинской, возле заправки TES; на Петровском спуске.

В Гагаринском районе субботник 23 апреля пройдет на пустыре в районе дома №11 по улице Маячной; на ул. Рыбацкий причал в районе насосной станции; на «Рыбацком причале» — территория между 188 и 189 причалами; на участке в районе школы №37 по ул. Колобова; на Камышовом шоссе в районе ресторана «Жар-Птица»; в лесопосадке по Фиолентовскому шоссе напротив дома 43Б по ул. Комбрига Потапова; в зеленой зоне по ул. Руднева напротив ТЦ «Капитан»; на территории в районе пляжа «Адмиральская лагуна»; в зеленой зоне за ТЦ «ЦУМ»; в районе Фиолентовского шоссе – у Дота №34.

В Балаклавском районе присоединиться к субботнику можно на территории у братской могилы на высоте «Горной» (10-й км); в районе Георгиевского монастыря – у памятника А. С. Пушкину, спуск к морю; в лесополосе на Монастырском шоссе, 3А, возле кладбища «Кальфа»; на Балаклавском шоссе в районе ул. Дениса Ракицкого (напротив ТЦ «Домино»); в лесополосе вдоль Монастырского шоссе; в зеленой зоне на пересечении улиц Ракетная и Новикова (улица 40 лет Октября); на территории в районе дома №2 по ул. Звездной.

Мешки для сбора мусора участникам раздадут на месте, после окончания субботника их увезет профильная организация.