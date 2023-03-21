В Севастополе увековечили имя погибшего в СВО Андрея Палия

В годовщину гибели бывшего замкомандующего Черноморским флотом была открыта мемориальная доска и подготовлена выставка, передает «Первый Севастопольский».

Экспонаты в память о настоящем офицере собирал начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич. Среди них и китель капитана первого ранга, и его рабочее удостоверение, и табельное оружие, и портфель, часы, фляжка и другие атрибуты. Рядом заметки в газетах и фотографии.

«Андрей Николаевич Палий является основателем системы воспитания в Черноморском высшем военно-морском училище. В 2014-м году он ее возглавил, после возвращения Крыма и воссоздания Черноморского высшего военно-морского училища. За тот период, который он проходил здесь службу, он оставил огромный след в воспитании подрастающего поколения, становлении наших курсантов как будущих офицеров», – сказал замначальника ЧВВМУ им. П.С. Нахимова по военно-политической работе Константин Хощенко.

Решением начальника училища было принято открыть аудиторию имени Андрея Николаевича Палия, дабы дать ему возможность продолжить свое любимое дело: воспитание курсантов, воспитание будущих офицеров.

Напомним, Андрей Палий во время специальной военной операции он вместе с морской пехотой обеспечивал эвакуацию мирных жителей из Мариуполя. Погиб в боях за освобождение города от украинских нацистов и боевиков. Награжден Орденом Мужества посмертно.

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Ольга Сурикова