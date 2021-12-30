Развожаев поручил вернуть уволенных сотрудников Музея обороны

Смородкину стоит с ними встретиться Губернатор Севастополя Михаил Развожаев порекомендовал новому директору музея Героической обороны и освобождения Михаилу Смородкину вернуть на рабочие месте уволенных ранее сотрудников. Губернатор считает, что несмотря на то, что люди были уволены без нарушений законодательства, им нужно предоставить рабочие места, раз они хотят вернуться.

«Есть вторая сторона медали, которая касается моральной стороны вопроса и возможности музея сохранять эти рабочие места», — отметил глава города, добавив, что Смородкину стоит встретиться с бывшими сотрудниками, которые «желают работать, которые музею нужны», передает телеканал «Первый Севастопольский».

Напомним, массовые увольнения в музеи Героической обороны и освобождения Севастополя стали причиной увольнения бывшего директора Александра Баркова.

Ольга Сурикова