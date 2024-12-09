В Севастополе утвердили единый дизайн для торговых палаток и киосков

Правительство Севастополя утвердило типовые архитектурные решения для нестационарных торговых объектов (НТО). Это значит, что все палатки, киоски и лотки в городе должны будут соответствовать единому стандарту дизайна.

Как сообщила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, новые правила разработаны с целью «улучшения архитектурно-художественного облика города и формирования комфортной городской среды».

Типовые решения предусматривают три различных варианта дизайна НТО в зависимости от их расположения: «исторический», «балаклавский» и «современный». Для каждого из них разработаны требования к внешнему виду и цвету, материалам и конструкциям всех элементов, включая навесные.

Предусмотрены две системы монтажа:

• модульная (модулем является шаг несущей конструкции, равный одному метру);

• с использованием типовых стеновых элементов (с оптимальными размерами, исходя из типологии реализуемого товара). Вторая система может применяться в тех случаях, когда габариты места размещения НТО не позволяют использовать модульную систему.

Для приведения всех существующих НТО в соответствие с новыми требованиями предусмотрен переходный период до 1 июня 2026 года.

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Анна Левина