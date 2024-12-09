На трассе «Таврида — Джанкой — Красноперекопск» погиб 18-летний водитель

По предварительным данным 9 декабря в 8:20 минут на автодороге «Таврида — Джанкой — Красноперекопск» вблизи села Ильичево, водитель автомобиля «ВАЗ-21103» не справился с управлением на закруглении дороги. Машину вынесло на встречную полосу , где произошло лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-21011» под управлением 18-летнего водителя.

В результате ДТП 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21011» скончался, 23-летний водитель и 28-летний пассажир «ВАЗ 21103» получили травмы и были доставлены в больницу.

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Анна Левина