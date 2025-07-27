В Севастополе арестован виноградник на 23 гектара

Арбитражный суд Севастополя арестовал 23,1 га виноградника «Чоргун», расположенного в охранной зоне реки Уппы и озера Кучки. Инициатором ареста выступила прокуратура. Участок принадлежит компании AYA Organic Wine, которой также принадлежат винодельня и виноградники «Тенистое» и «Кировское», пишет Коммерсантъ

По данным специалистов, стоимость гектара в этом районе может превышать 15 млн рублей. Однако эксперты отмечают, что само расположение участка вблизи водных объектов не делает аренду или использование земли незаконными — у собственника остаются шансы оспорить решение.

Юристы связывают рост числа земельных споров в Крыму с некачественной инвентаризацией сельхозземель после 2014 года. Подобные конфликты случаются здесь чаще, чем в других регионах России.

Дмитрий Островский

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