В Севастополе состоялась премьера поэтического короткометражного фильма «Вторая Оборона Севастополя»

К 80-летию Великой Победы, 81-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков поэт Алексей Фоменко представил свое новое произведение.

Премьера прошла в формате литературной встречи поколений. В зале собрались все поколения: от младенцев до ветеранов и жителей осажденного Севастополя.

Основным чтецом поэмы стал актер Севастопольского академического русского драматического театра им. А. Луначарского Евгений Чернорай.Композитор и автор всей музыки к фильму — Сергей Корр, а режиссером проекта был назначен Алексей Александров.

Премьера фильма на «Севкоре» состоится в канун праздника Великой Победы. А уже завтра смотрите подробный репортаж о самом концерте и первом показе.

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