«Черный копатель» заплатит штраф за раскопки на территории Херсонеса

Севастополец вел раскопки в Юхариной балке для продажи находок на стихийном рынке

По приговору суд севастополец должен заплатить штраф и возместить ущерб, который он причинил незаконными раскопками на территории объекта культурного наследия.

Уголовное дело заведено в отношении 37-летнего местного жителя.

Мужчина признан виновным в поиске археологических предметов в земле, проводимый без разрешения (открытого листа), повлекший повреждение культурного слоя в границах территории объекта культурного наследия.

Установлено, что осужденный, являясь коллекционером археологических предметов, в августе и октябре 2023 года незаконно вел раскопки с целью поиска археологических артефактов в районе Юхариной балки. Данная территория расположена в границах объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Поиск мужчина осуществлял с помощью лопаты и металлоискателя, а предполагаемые находки планировал продавать или обменивать на стихийном рынке.

Своими действиями он повредил культурный слой, причинив объекту культурного наследия материальный ущерб на общую сумму свыше 380 тыс. рублей.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Гагаринский районный суд Севастополя, с учетом личности виновного, его раскаяния, добровольного частичного возмещения ущерба и состояния здоровья, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей с рассрочкой его исполнения.

Также судом удовлетворен поддержанный государственным обвинителем гражданский иск Севнаследия о взыскании с мужчины оставшейся части ущерба в размере свыше 340 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.