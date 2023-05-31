В Севастополе управляющую компанию проверят после падения ворот на ребенка

Прокуратура Севастополя проводит проверку ГУПС «УК Гагаринского района -2» по факту падения футбольных ворот на ребенка.

Проржавевшие футбольные ворота во дворе дома № 7 по улице Шевченко упали 11-летнему мальчику на ногу, что привело к множественным переломам левой стопы.

Меры прокурорского реагирования ждут представителей управляющей компании ответственных за содержание этой детской площадки.

Напомним, в 2020 году футбольные ворота упали на мальчика в Севастополе и сломали ему позвоночник. В июле 2021 года в Джанкое ребенка убили упавшие футбольные ворота.