Севастопольцу присудили 350 часов обязательных работах за оскорбление полицейского

Суд приговорил жителя Севастополя к обязательным работам за оскорбление сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что в сентябре 2022 года в ночное время нетрезвый мужчина на улице Н. Музыки нарушал общественный порядок, а в ответ на требование пройти в патрульный автомобиль оскорбил сотрудника полиции нецензурной бранью.

Ранее мужчина уже был осужден за неоднократное вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии.

В прокуратуре отметили, что в судебном заседании севастополец признал свою вину, раскаялся и принес извинения за свое поведение.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, фигуранту назначено 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

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Ольга Сурикова