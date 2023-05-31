Севастопольцу присудили 350 часов обязательных работах за оскорбление полицейского

Суд приговорил жителя Севастополя к обязательным работам за оскорбление сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Установлено, что в сентябре 2022 года в ночное время нетрезвый мужчина на улице Н. Музыки нарушал общественный порядок, а в ответ на требование пройти в патрульный автомобиль оскорбил сотрудника полиции нецензурной бранью.
Ранее мужчина уже был осужден за неоднократное вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии.
В прокуратуре отметили, что в судебном заседании севастополец признал свою вину, раскаялся и принес извинения за свое поведение.
С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, фигуранту назначено 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.
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Ольга Сурикова