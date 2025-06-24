Погода в Севастополе 24 июня

Погода
24-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с,

днем южный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 25…27°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 