В Севастополе уничтожили авиабомбу времён ВОВ

Город
01-10-2024
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Авиабомбу SD-250 времён ВОВ массой 250 килограммов нашли в районе Казачьей бухты. Транспортировать находку было опасно. Потому сотрудники МЧС России в Севастополе уничтожили ее там же, где и нашли, зарыв в землю. Для защиты ближайших объектов проложили рвы, перенаправляющие энергию взрыва.

Особенность этого боеприпаса в том, что он был трофейным: захватив бомбу немцев, наши войска оснастили её советским взрывателем и, в буквальном смысле, атаковали врага его же оружием.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Анна Левина

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