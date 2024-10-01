В Севастополе уничтожили авиабомбу времён ВОВ

Авиабомбу SD-250 времён ВОВ массой 250 килограммов нашли в районе Казачьей бухты. Транспортировать находку было опасно. Потому сотрудники МЧС России в Севастополе уничтожили ее там же, где и нашли, зарыв в землю. Для защиты ближайших объектов проложили рвы, перенаправляющие энергию взрыва.

Особенность этого боеприпаса в том, что он был трофейным: захватив бомбу немцев, наши войска оснастили её советским взрывателем и, в буквальном смысле, атаковали врага его же оружием.

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Анна Левина