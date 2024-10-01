ОНФ в Севастополе ждет смена руководителя?

Новым руководителем севастопольского отделения ОНФ может стать Антон Ломберг, который ранее занимал пост сопредседателя регионального штаба движения.

Смена руководства произошла в связи с тем, что Лариса Мельник, возглавлявшая региональное отделение ОНФ с 2017 года, 19 сентября была избрана представителем Законодательного собрания Севастополя в Совете Федерации.

Как сообщают источники «Севкора», кандидатура Антона Ломберга, которого считают соратником Ларисы Мельник, уже согласована с центральным штабом ОНФ. На ближайшем собрании исполком регионального отделения должен официально утвердить его в должности руководителя.

Антон Ломберг родился в Севастополе в 1986 году, окончил Севастопольский национальный технический университет, получив специальность инженера компьютерных систем и сетей. Является специалистом в области государственных закупок и IT-технологий. Он также является членом Общественного совета УФНС России по Севастополю и экспертом бюро расследований ОНФ.

Напомним, что с начала специальной военной операции ОНФ в основном сосредоточил свои усилия на помощи участникам СВО, а также доставке гуманитарных грузов в пострадавшие от действий ВСУ регионы.

фото взято из телеграм-канала Антона Ломберга