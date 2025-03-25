Севастополь выбран одной из площадок Всероссийского марафона «Знание. Первые»

Севастополь выбран одной из 11-ти площадок Всероссийского марафона «Знание. Первые», посвященного 80-летию Великой Победы

28 апреля наша молодежь Севастополя встретится с выдающимися деятелями науки, культуры и спорта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он пояснил, что марафон станет возможностью для молодых севастопольцев задать свои вопросы, поделиться идеями и получить заряд вдохновения от лучших представителей нашей страны.

«Выбор Севастополя в качестве площадки для марафона – это признание особого статуса нашего Города-Героя, его исторического значения и вклада в Великую Победу», — подчеркнул губернатор.

В преддверии марафона по всей стране пройдут уникальные просветительские мероприятия:

⦁ «Эхо Победы» — анимационные комиксы о городах-героях, включая Севастополь.

⦁ «Экскурсии со Знанием» — путешествия по историческим местам нашей Родины.

⦁ Патриотическая акция, посвященная героям Великой Отечественной войны.

Ольга Сурикова

Фото: Развожаев/Telegram